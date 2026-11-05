La “Batalla del Puente” cierra el año con una velada internacional

Con una velada internacional, con tres cinturones en juego, el club Córdoba será sede de la última cita del año de la “Batalla del Puente”.



El próximo sábado 14 de noviembre desde las 20, se desarrollará en el club de la capital correntina una nueva edición de uno de los espectáculos de artes marciales mixtas que más creció en la región.



En la jaula sobresaldrá una agenda de primer nivel, combates por títulos de la franquicia con peleas profesionales en las de fondo y semifondo. En total serán 16 combates que reunirá a los mejores exponentes de MMA Profesional, kickboxing y box extremo.



En el combate principal, Pablo “El Niño” Flores se medirá con el brasileño Welinton "Guerrero" Santos pelearán por el título profesional de MMA, en una nueva oportunidad que tendrá el seguidor de la región para poder vivirlo.



Por otro lado, el correntino “Juanjo” Ibáñez enfrentará a Gustavo Yanacón, en un combate de boxeo extremo, modalidad de contacto que se caracteriza por reglas más permisivas que el boxeo tradicional. Generalmente se practica sin guantes (o con protección mínima) y combinando elementos de otras disciplinas como cascos de artes marciales mixtas (MMA) o reglas de choque directo donde no hay retroceso.



En las peleas de semifondo, todas de MMA Profesional, Axel Aguirre peleará con Dionel “Chueco” Sosa, Rubén “El Vikingo” Haurech subirá a la jaula para medirse con Nicolás “Esparta” Mourglia y Mariano Lugo enfrentará con Agustín “El Diamante” Alderete.



En el inicio de la agenda, habrá además otras peleas de MMA Pro internacionales, de kickbopxing profesional y semi, reuniendo a los mejores exponentes de la región en este momento en las distintas disciplinas.



En Corrientes, se podrán adquirir las entradas anticipadas en el Club Juventus (Av. Ayacucho 2950 1° piso), Yvy Club (Alta Gracia 2332, Avenida Libertad 5389 y Avenida Maipú 105) y en Raúl Torres Peluquería (Roca 991).



Por su parte, el punto de venta de entradas anticipadas en la ciudad de Resistencia será en Estilo & Lucha (Entre Ríos 115).



Existe una pre-venta para los interesados en adquirir las entradas, a través del sitio www.clubtix.ar. Y los puntos de ventas físicos y otras alternativas para no perdértelo.



