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Estados unidos

Dylan Bordón tuvo un gran debut en el básquetbol universitario

El base correntino de 22 años fue la figura en el triunfo de San Francisco Dons en el inicio de la temporada 2026/27.

Por El Litoral

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 18:18

Comenzó la temporada 2026/27 de baloncesto en los Estados Unidos y el correntino Dylan Bordón fue una de las figuras.

El certamen organizado por la National Collegiate Athletic Association (NCAA) se puso en marcha el 1 de noviembre, pero Bordón tuvo que esperar hasta el 3 para tener su presentación oficial con San Francisco Dons que le ganó a Radford 76 a 62 por la Conferencia Oeste.

En la primera acción del juego, Bordón, un base novato de Argentina, hizo un excelente pase a Ismaila Diagne , un pívot junior de 2,13 metros. Diagne anotó una bandeja, recibió una falta y encestó el tiro libre. Fue el anticipo de una gran noche para estos jugadores en el War Memorial Gym del Sobrato Center.

Bordon y Diagne se convertirían en figuras centrales en la victoria de los Dons. Bordón anotó 20 puntos, la mayor cantidad del juego, y repartió siete asistencias, la mayor cantidad del juego. Diagne tuvo un doble-doble con 16 puntos y 11 rebotes.

Bordón tuvo su debut profesional a los 15 años para el Club San Martín de Corrientes.

En poco tiempo mostró sus cualidades que le permitieron emigrar, pasar por diferentes categorías de los seleccionados nacionales y hoy está incluido en al radar de Pablo Prigoni, con el combinado mayor.

De San Martín pegó el salto a España en el 2022 para ser parte del Gran Canarias y en el 2025 pasó al  C. B. Canarias.

Para la nueva temporada decidió jugar en el baloncesto universitario en los Estados Unidos y se sumó a San Francisco Dons que este año contrató 14 nuevos jugadores.

Luego del debut triunfal, los Dons recibirán a North Dakota State (6 de noviembre), Montana (10 de noviembre), Portland State (14 de noviembre) y Louisiana (18 de noviembre) todos en casa antes de salir de gira. Los Dons solo jugarán dos partidos de visitante durante la temporada no perteneciente a la conferencia: en Fresno State el 12 de diciembre y en Texas State el 16 de noviembre. 

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