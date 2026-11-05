Dylan Bordón tuvo un gran debut en el básquetbol universitario

Comenzó la temporada 2026/27 de baloncesto en los Estados Unidos y el correntino Dylan Bordón fue una de las figuras.



El certamen organizado por la National Collegiate Athletic Association (NCAA) se puso en marcha el 1 de noviembre, pero Bordón tuvo que esperar hasta el 3 para tener su presentación oficial con San Francisco Dons que le ganó a Radford 76 a 62 por la Conferencia Oeste.



En la primera acción del juego, Bordón, un base novato de Argentina, hizo un excelente pase a Ismaila Diagne , un pívot junior de 2,13 metros. Diagne anotó una bandeja, recibió una falta y encestó el tiro libre. Fue el anticipo de una gran noche para estos jugadores en el War Memorial Gym del Sobrato Center.



Bordon y Diagne se convertirían en figuras centrales en la victoria de los Dons. Bordón anotó 20 puntos, la mayor cantidad del juego, y repartió siete asistencias, la mayor cantidad del juego. Diagne tuvo un doble-doble con 16 puntos y 11 rebotes.



Bordón tuvo su debut profesional a los 15 años para el Club San Martín de Corrientes.



En poco tiempo mostró sus cualidades que le permitieron emigrar, pasar por diferentes categorías de los seleccionados nacionales y hoy está incluido en al radar de Pablo Prigoni, con el combinado mayor.



De San Martín pegó el salto a España en el 2022 para ser parte del Gran Canarias y en el 2025 pasó al C. B. Canarias.



Para la nueva temporada decidió jugar en el baloncesto universitario en los Estados Unidos y se sumó a San Francisco Dons que este año contrató 14 nuevos jugadores.



Luego del debut triunfal, los Dons recibirán a North Dakota State (6 de noviembre), Montana (10 de noviembre), Portland State (14 de noviembre) y Louisiana (18 de noviembre) todos en casa antes de salir de gira. Los Dons solo jugarán dos partidos de visitante durante la temporada no perteneciente a la conferencia: en Fresno State el 12 de diciembre y en Texas State el 16 de noviembre.