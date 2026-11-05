Midón y Zárate van por un lugar en las semifinales

Los tenistas correntinos Lautaro Midón y Carlos María Zárate buscarán este viernes avanzar a las semifinales de torneos challengers que de están jugando en Brasil y Argentina, respectivamente.



En tanto que Ignacio Monzón (foto) quedó eliminado en Villa María y Sofía Meabe se mantiene en el dobles en Neuquén.

Costa do Sauipe



En Costa do Sauipe, Brasil, se está disputando un challenger de categoría 125 en cancha de polvo de ladrillo. Por los cuartos de final, Midón (185º en el ránking de la ATP) se medirá este viernes con el peruano Gonzalo Bueno (198º).



Será el cuarto choque entre los jugadores de 22 años en el circuito internacional. El peruano tiene ventaja en el historial 2 a 1.



Midón inició su camino en el certamen brasileño con un triunfo frente al local Lucas Andrade da Silva (581º) por 7-6 (3) y 6-3, mientras que en la segunda ronda eliminó al chileno Tomás Barrios Vera (154º) por 7-3, 3-6 y 7-5.

Villa María



En la ciudad cordobesa de Villa María se está jugando en challenger de categoría 50, el último del año en la Argentina.



Carlos María Zárate (341º) se medirá este viernes, por los cuartos de final, contra el también argentino Juan Manuel La Serna (254º y primer preclasificado).



El catamarqueño de 22 años domina el historial al vencer las tres veces que enfrentó al correntino de 21 años que intentará quedar por primera vez entre los cuatro mejores de un challenger.



En la jornada de este jueves, Monzón (578º) perdió frente a su compatriota Genaro Alberto Olivieri (257º y segundo preclasificado) por 6-3 y 6-1.



El camino de Monzón en Villa María se puso en marcha con una victoria sobre el italiano Franco Agamenone (364º) por 6-4, 5-7 y 7-6 (1).

Neuquén



En Neuquén se está disputando el W15 y el saldo para la correntina Sofía Meabe fue de un triunfo y una derrota.



La jugadora de 18 años ubicada en el puesto 1122 de la WTA perdió en el cuadro de individuales frente a la primer preclasificada Victoria Bossio (315º) con un doble 6-3.



Meabe comenzó el segundo torneo neuquino que se juega de manera consecutiva sobre polvo de ladrillo con una victoria frente a Caira Vega Gudino (1468º) por 6-1 y 6-1.



En el cuadro de dobles, Meabe junto Sol Larraya Guidi avanzaron a las semifinales. Por los cuartos de final, este jueves, vencieron a las también argentinas Felicitas Simón Prados y Sofía Simón Prados por 6-3 y 6-0.



En el cruce por un lugar en al final, este viernes, Meabe y Larraya Guidi se medirán frente a Luciano Moyano (Argentina) y Camila Romero (Ecuador).