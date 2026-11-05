Taraguy se prepara para conocer a los campeones

El Taraguy Rugby Club será la sede de una jornada plena de definiciones donde se conocerán los campeones del Regional NEA, habrá otra edición del clásico correntino en primera división con un premio especial, y se definirán los ganadores del Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste, en sus respectivas categorías.



Abrirán la jornada a las 10.30, los Menores de 15 con el clásico entre Taraguy y Aranduroga que jugarán la final del Oficial en cancha 3. En tanto que, en el mismo horario en cancha 1, será la definición en M16 con Taraguy y Curne como protagonistas.



Pasando al segundo turno, desde las 12 jugarán una final por el Regional C, Chajá de Formosa e Italiana de Charata en cancha 3, buscando un lugar en el Regional B para la temporada venidera. Luego, desde las 12.30, en cancha 2, los Juveniles (M19) de Regatas y Taraguy se medirán el título. En el cierre de este bloque en cancha 1, será la final del Regional del NEA en Intermedia entre Taraguy y CURNE.

En las divisiones Menores, ya se definió la categoría M17 donde el título quedó en poder de Aranduorga.



Siguiendo con la competencia Regional, a las 14.45, en cancha 3, se jugará la final del ascenso entre Sixty y Lomas, estos clubes garantizaron a para sus uniones dos lugares en la división superior del 2027.



Mientras que desde las 14.30 en cancha 1, tendrá lugar el clásico correntino, no solo por el tercer puesto del Regional del NEA de Primera división, sino que estará en juego la plaza a la Revalida por el Torneo del Interior B 2027.



El plato fuerte de la jornada, dará inicio a las 16.30, CURNE, el campeón defensor, enfrentará a San José de Asunción en el partido que definirá el titulo de primera del Regional.



La organización prevé para después de la premiación de los diferentes ganadores que se realizará en el campo de juego, la presentación de Mauri y el Arranque y el DJ Gastón Escalante.

Las entradas generales y lugares en el palco VIP, se pueden conseguir a través de la pagina oficial de venta en el siguiente link: https://trc.vortahub.com.ar/semifinales-y-finales-del-nea-taraguy-2026-oficial

Programación



Los partidos que se jugarán en cancha de Taraguy, el sábado 7 son:

Regional del NEA



Primera división



16.30: FINAL: San José vs. CURNE. Árbitro: Marco Piñeiro. Cancha 1.



14.30: 3°y4° Puesto: Taraguy vs. Aranduroga. Árbitro: Sergio Alvarenga. Cancha 1.



Intermedia



12.30: FINAL: Taraguy vs. CURNE. Árbitro: Joaquín Romero. Cancha 1.



Ascenso – Regional B



14.45: FINAL. Sixty vs. Lomas. Árbitro: Juan Bautista Zubieta. Cancha 3.



Regional C



12.00: Final: Chajá vs. Italiana.Árbitro: Walter Esquivel. Cancha 3.

Oficial de la Urne 2026



Preintermedia



10.30: FINAL. Taraguy vs. San Patricio. Árbitro Javier Phillipón. Cancha 1.



Menores de 19



12.30: FINAL. Regatas vs. Taraguy A. Árbitro: Santiago Folleto. Cancha 2.



Menores de 16



10.30. FINAL. Taraguy vs. CURNE. Árbitro: Marco Kulig. Cancha 2.



Menores de 15



10.30: FINAL. Aranduroga A vs. Taraguy A. Árbitro: Braian Gómez. Cancha 3.