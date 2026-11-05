Regatas y San Martín buscan la recuperación fuera de Corrientes

La Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 tendrá continuidad para los equipos correntinos desde este viernes, los dos afrontarán 3 partidos como visitantes con la intención de cambiar un inicio negativo.



El Fantasma espera por un extranjero, y en el rojinegro se pondrá en marcha un nuevo ciclo de Diego Vadell como entrenador principal y presentará un interno foráneo.



Regatas (1-3) enfrentará este viernes desde las 22 a San Lorenzo (1-3) en el estadio Roberto Pando, el domingo 8 se medirá con Racing de Chivilcoy (3-5) en el Grilon Arena y cerrará la gira el martes 10 contra Argentino de Junín (3-3) en el Fortín de las Morochas.



El periplo de San Martín (0-6) comenzará este viernes desde las 21,35 frente a Boca Juniors (3-3) en el estadio Luis Conde, seguirá el domingo 8 contra San Lorenzo (1-3) en el Roberto Pando de Boedo y culminará el martes 8 frente a Ferro Carril Oeste (2-4) en el estadio Héctor Etchart.

Regatas en el Pando



El inicio de la temporada para Regatas Corrientes no fue el esperado. En La Liga Nacional ganó 1 partido de cuatro jugados y quedó eliminado en la primera fase de la Liga Sudamericana.



Para intentar revertir la situación, se produjo un cambio en el plantel. Ya no está Keith Stone (promedió 3,8 puntos por partido en la Liga Nacional) y se contrató a Dayon Griffin, un alero estadounidense de 31 años y 1,94 metros metros de altura, que viene de jugar en el club Jorge Guzmán de Ecuador en la Liga Sudamericana.



Griffin se sumará al plantel de Regatas en Buenos Aires pero recién lo haría para el segundo partido de la gira si logra destrabar su salida de Loja.



“Tenemos una gira dura, son tres partidos donde necesitamos llevarnos lo máximo posible porque venimos de tres derrotas seguidas”, afirmó Fausto Ruesga, jugador de Regatas.

San Martín con nuevo DT



Con nuevo entrenador, San Martín buscará su primera victoria de la temporada. El inicio con 6 derrotas consecutivas, llegó a que la dirigencia meta mano en el equipo.



Después de la renuncia de Gabriel Revidatti, luego de la derrota contra Olímpico de La Banda, Carlos Miño dirigió frente a Peñarol y Lanús. Ahora, está Diego Vadell para hacer frente a su segundo ciclo en el club del barrio La Cruz (sería su tercero si se cuenta que también estuvo como asistente).



“Hay mucho talento joven, muchos jugadores que me gustan cómo juegan. Me gustaría dejarles algún concepto que les sirva para el presente del equipo. Que tengan confianza en el trabajo que hacen y en su talento para poder volver a ganar”, señaló el DT.



El entrenador dejó en claro que necesita alargar el plantel y por eso se contrató a Luke Anderson, un ala pivote estadounidense de 26 años que viene de jugar en Australia que ya está a disposición del cuerpo técnico.



El plantel todavía tiene una ficha mayor disponible que podría completarse a la brevedad y seguirá ausente por lesión el base Gastón García.