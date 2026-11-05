River visita a Aldosivi con cambios obligados tras la derrota ante Boca

River buscará cerrar la fase regular del Torneo Clausura con una victoria cuando visite a Aldosivi, este domingo desde las 15, en Mar del Plata. Después de la derrota ante Boca, el equipo ya no tiene posibilidades de pelear por los primeros puestos y apunta a mejorar su ubicación en la Zona B para los playoffs.

Cambios en los 11

El entrenador deberá rearmar la defensa por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Superclásico. Lautaro Rivero ocupará el lugar del primero, mientras que Giovanni González ingresará por el lateral de la selección.

En el mediocampo, Lucas Silva continuará como volante central, pese a su salida en el entretiempo frente a Boca. Tobías Andrada y Tomás Galván también se mantendrán entre los titulares.

La lista de convocados tendrá como novedad a Elías Núñez, quien recibió su primera citación, y a Santiago Espíndola, que volverá a estar disponible. Por su lado, Juan Cruz Meza es baja tras sufrir un desgarro.

En ataque, River mantendrá el tridente de Lucas Beltrán, Ángel Correa y Thiago Almada. Felipe Esquivel será el otro juvenil que tendrá su primera convocatoria.

Los elegidos por Ponzio

Con esta formación, el Millonario llega a Mar del Plata para cerrar la primera fase del torneo y asegurar su cuarto puesto de cara a los playoffs.