Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal y puso fin a una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta nacional. El delantero comunicó la decisión a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que expresó lo que significó representar a su país.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, escribió.

El futbolista, de 41 años, explicó que no fue una determinación sencilla y recordó el recorrido que comenzó con su debut en agosto de 2003. “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, reconoció.

En su despedida, también destacó que su paso por Portugal estuvo marcado por algo más que los resultados deportivos. Mencionó a las personas que lo acompañaron durante esos años y recordó tanto las victorias como las derrotas que atravesó con el seleccionado.

“Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”, expresó.

Los números de Cristiano Ronaldo en Portugal

Ronaldo cierra su etapa internacional con 234 partidos y 146 goles, cifras que lo ubican como el futbolista con más presencias y el máximo goleador en la historia de la selección portuguesa. En estos 20 años, fue parte de tres títulos: ganó una Eurocopa (2016) y dos veces la Liga de Naciones de la UEFA (2018-19 y 2024-25)

Sin dudas, la conquista más importante fue la Euro 2016, que además se jugó en Portugal, y se trató del primer gran título de la selección. En reiteradas ocasiones, Cr7 puso este logro a la altura de un Mundial, torneo que fue su gran espina internacional.



