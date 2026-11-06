Jornada negativa para los tenistas correntinos

El viernes terminó con saldo negativo para los tenistas correntinos en el circuito internacional. Lautaro Midón perdió en Brasil su juego individual y ahora juega el dobles, mientras que Carlos María Zárate (foto) y Sofía Meabe lo hicieron en Argentina.

Midón (185º en el ránking de la ATP) fue derrotado en su juego de cuartos de final en el Challenger de Costa do Sauipe, un certamen de categoría 125 que se disputa sobre polvo de ladrillo. El correntino de 22 año cayó frente al peruano Carlos Bueno (198º) por 6-1 y 6-2 en 1 hora y 21 minutos de juego.

De todas formas, Midón sigue en competencia en el torneo brasileño pero en el cuadro de dobles. El correntino, junto a Guido Justo, disputarán la semifinal frente a Diego Hidalgo (Ecuador) y Andrés Molteni (Argentina).

Por su parte, Zárate (341º), también quedó eliminado de los cuartos de final pero en el Challenger de Villa María, Córdoba. El correntino de 21 años cayó contra el argentino Juan Manuel la Serna (254º y primer preclasificado) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 20 minutos de juego. "Hoy no fue un gran día. Gracias Villa María, hasta la próxima", publicó "Cali" Zárate.

Gracias a todos por los mensajes esta semana, se cumplió un gran objetivo de este año. A descansar y preparar los últimos 3 torneos del año", agregó el jugador que tuvo un gran crecimiento durante el 2026.

Mientras que Sofía Meabe (18 años), junto a Sol Larraya Guidi, perdieron la semifinal del W15 que se disputa en Neuquén sobre polvo de la ladrillo. La pareja argentina cayó este viernes frente a Luciano Moyano (Argentina) y Camila Romero (Ecuador) por 6-4 y 6-1.