Boca Unidos fue a la Justicia para identificar a quienes arrojaron la bomba de estruendo

El Club Atlético Boca Unidos recurrió a la Justicia y comenzó acciones internas por los incidentes ocurridos el pasado 25 de octubre, durante el encuentro que disputaba como local ante Gimnasia de Chivilcoy, por el partido de ida de la tercera etapa de la Reválida del Torneo Federal A 2026.

La Comisión Directiva de Boca Unidos, informó a través de una publicación, que formalizó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) de Corrientes y además, pidió ser querellante para impulsar la investigación. Con esta medida se busca identificar a los autores materiales, encubridores e instigadores del hecho.

Además, adelantó que exigirá por la vía civil que los responsables respondan con su patrimonio por los perjuicios ocasionados a la institución, tanto por los daños como por las multas económicas derivadas del incidente.

La entidad correntina convoca a socios y simpatizantes que hayan estado presentes en la tribuna Sur, detrás del arco, o en el sector de plateas hacia ese mismo sector, para que aporten fotografías, videos o cualquier información que permita determinar cómo ingresaron y quiénes manipularon los elementos pirotécnicos.

La entidad garantizó que todo el material recibido será incorporado a la causa judicial bajo estricta confidencialidad y con reserva de identidad para quienes colaboren. Para ello, habilitó el correo institucional clubbocaunidos@hotmail.com y el número de WhatsApp 3794698015 como canales de recepción de información.

Por otra parte, Boca Unidos confirmó que presentó ante el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA un pedido formal de revisión y morigeración de las sanciones accesorias impuestas.

La solicitud apunta a levantar o reducir al mínimo la clausura de su estadio y las multas económicas, bajo el argumento de que la institución no registra antecedentes de hechos de violencia en su cancha.

El partido que disputaban Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy, el pasado 25 de octubre, fue suspendido a los 39 minutos del primer tiempo, luego de la explosión de una bomba de estruendo cerca de varios futbolistas del conjunto visitante. Dos de ellos fueron trasladados a un centro hospitalario y el partido no pudo continuar.

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal resolvió dar por ganada la llave a Gimnasia de Chivilcoy y aplicar duras sanciones a Boca Unidos: la clausura de su estadio por tres fechas y una multa equivalente a 100 entradas por cada uno de los próximos tres partidos que juegue como local.