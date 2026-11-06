Viernes de acción para Independiente, Racing y San Lorenzo

Con la disputa de seis partidos continuará este viernes la 16º fecha, última de la fase regular del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.



Racing visitará a Barracas Central con el objetivo de cerrar un desastroso 2026 con un triunfo.



El encuentro, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Claudio Fabián Tapia con arbitraje de Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Fabrizio Llobet.



Racing llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que el 2026 fue su peor año deportivo en más de una década, lo cual generó que no clasifique a ninguna competencia internacional para el 2027 y no tiene posibilidades de avanzar a los octavos de final.



Barracas Central, que lleva cinco fechas sin conocer la derrota, busarán tres puntos que le permitan pelear por le cuarto lugar en la zona B.



Por su parte, San Lorenzo recibirá a Platense en plena búsqueda de clasificar a los playoffs. El encuentro, que está programado para las 19:15 en el “Nuevo Gasómetro”. El árbitro designado es Felipe Viola, mientras que desde el VAR dirigirá Laura Fortunato.



Para clasificar, San Lorenzo necesita el triunfo y que no ganen Independiente o Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Mientras que Platense también está obligado a triunfar, por varios goles, y luego esperar varios resultados favorables.



En tanto que Independiente recibirá a Deportivo Riestra con el objetivo de conseguir un triunfo que le asegure la clasificación a los octavos de final frente a un rival que quedó sin posibilidades de avanzar.



El encuentro, que está programado para las 19:15 y se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El árbitro designado fue Juan Pafundi, mientras que en el VAR estará Juan Pablo Loustau.



En el mismo horario jugarán en Santa Fe, el local Unión que tiene posibildiades de clasificar y Vélez que ya está en octavos.



Los otros dos partidos de este viernes darán inicio a las 22. Jugarán Banfield - Atlético Tucumán y Tigre - Sarmiento.



El equipo de Junín está octavo en el grupo B y necesita la victoria para asegurar la clasificación y no depender de otro resultado.