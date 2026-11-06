Corrientes se destaca en pesas, atletismo y deporte adaptado

Juegos Nacionales 2026: Corrientes brilla con destacados logros en pesas, atletismo y un histórico desempeño adaptado

La delegación correntina que compite en la ciudad de Mar del Plata en los Juegos Juveniles Nacionales Evita 2026 completó este viernes una jornada memorable, sumando valiosos podios en levantamiento olímpico de pesas y atletismo convencional, al tiempo que consolida su actuación en el deporte adaptado.

En levantamiento olímpico de pesas, la provincia festejó de la mano de: Lautaro González (categoría + de 85 kg de peso corporal) con un total Olímpico de 216 kg. Mailen Escobar (Sub-15, hasta 53 kg), obtuvo la medalla de bronce tras alcanzar un total olímpico de 112 kg.

Asimismo, Lucio Meza, con apenas 13 años y un peso corporal de 46 kg, logró una sobresaliente medalla de bronce al competir en una categoría superior (hasta 60 kg), registrando una marca total de 142 kg.

La pista y el campo de atletismo convencional también aportaron al medallero provincial: Lucas Arias se quedó con la medalla de plata en lanzamiento de jabalina, Ana Paula Fernández conquistó el tercer puesto en lanzamiento de martillo, y Thiago Joaquín González se alzó con el bronce en la exigente prueba de marcha de 2.000 metros.

Este destacado desempeño es reflejo del sostenido acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Corrientes y de la firme política deportiva impulsada por el Gobernador Juan Pablo Valdés.

Una actuación sobresaliente en el deporte adaptado

El compromiso provincial se traduce en resultados concretos: los deportistas de adaptado continúan cosechando triunfos y ya contabilizan un total de 38 medallas a la fecha (16 de oro, 11 de plata y 11 de bronce), firmando una participación exitosa para la provincia.

La comitiva correntina compite en esta edición con una imponente delegación de 400 personas, disputando podios en más de 30 disciplinas convencionales y 7 adaptadas. El certamen culminará este sábado 7 de noviembre, momento en que los atletas emprenderán el regreso a la provincia tras culminar su destacada actuación.