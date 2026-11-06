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FÓRMULA 1

Franco Colapinto corre en el GP de Brasil: horarios y detalles del circuito

El piloto argentino llega a San Pablo después de haber terminado octavo en México y caer al puesto 15 por una sanción de la FIA.

Por El Litoral

Viernes, 06 de noviembre de 2026 a las 07:20

Franco Colapinto arranca hoy el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el Autódromo José Carlos Pace, ubicado en San Pablo. El argentino llega después de finalizar octavo en México, aunque una sanción de la FIA lo relegó al puesto 15.

Ahora, Colapinto afrontará un nuevo desafío en un circuito que combina curvas de distintas velocidades y desniveles, que lo pondrán nuevamente a prueba en la F1.

El cronograma de Colapinto en el GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

  • Prácticas libres 1: de 12.30 a 13.30.
  • Prácticas libres 2: de 16 a 17.

Sábado 7 de noviembre

  • Prácticas libres 3: de 11.30 a 12.30.
  • Clasificación: de 15 a 16.

Domingo 8 de noviembre

  • Carrera: desde las 14.

Cómo es el circuito de Interlagos

El Autódromo José Carlos Pace fue construido en 1938 y forma parte del calendario de Fórmula 1 desde 1973. Su trazado tiene sentido antihorario, importantes desniveles y una combinación de curvas rápidas y lentas.

El circuito cuenta con 15 curvas y una extensión de 4,309 kilómetros. La competencia contempla 71 vueltas, con una distancia total de 305,939 kilómetros.

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