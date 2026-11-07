Córdoba venció a Pingüinos y Sportivo pasó al Cuadrangular Final

Con las clasificaciones de Colón y Sportivo, se cerró la fase regular del torneo Oficial de primera división en el básquetbol de la ciudad de Corrientes.



En el cierre de la fecha 11, última de la fase clasificatoria, Colón venció a Hércules y se aseguró un lugar en las semifinales, mientras que Sportivo le ganó a Juventus y, gracias a la la victorita de Córdoba sobre Pingüinos, también avanzó a la fase decisiva de la temporada.



Gracias a un gran segundo cuarto, donde se impuso 19 a 7, Colón se llevó la victoria frente a Hércules 71 a 56 para quedar entre los cuatro mejores de la etapa.



Juan Pablo Gauna con 13 puntos y Nicanor Barrios con 12 fueron los principales goleadores en el equipo vencedor, mientras que Uriel García Cabré con 14 fue el máximo goleador en el conjunto del barrio Libertad.



Sportivo no dejó dudas para triunfar sobre Juventus 79 a 53. El conjunto de Miguel Ángel Graciani, se impuso en los cuatro parciales: 20-15, 15-10, 20-8 y 24-20.



El goleador en el vencedor resultó Jorge Herrera con 13 unidades, mientras que en el granate se destacó Gonzalo Barboza con 16.



En uno de los clásicos de la jornada, Córdoba le ganó como visitante a Pingüinos 78 a 72 y lo dejó al margen del Cuadrangular Final, al tanto que permitió la clasificación de Pingüinos.



En el conjunto rojo se destacaron en el ataque Jorge Núñez, Ricardo Marturet y Mauro Gauna Badaró con 11 puntos cada uno. En el equipo de la banda negra, el goleador resultó Lucas Estigarribia con 15 unidades.



En el otro clásico de la fecha, Alvear venció a Regatas 58 a 50. El primer cuarto, donde se impuso 20 a 7 fue determinante para el desenlace del encuentro.



Ariel Romero con 17 puntos y Agustín Robles con 13 fueron los principales goleadores en Alvear. En Regatas, que presentó una plantilla reducida y con varias ausencias, el goleador resultó Maximiliano Velázquez con 14.



Durante la fecha, también se dieron estos resultados: San Martín 70 - Malvinas 1536 Viviendas 56 y Don Bosco 62 - El Tala 67.

Así terminaron



La fase regular del torneo Oficial de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes culminó de esta forma: 1º) Regatas 20 puntos, 2º) Córdoba 20, 3º) Sportivo 19, 4º) Colón 19, 5º) Pingüinos 18, 6º) San Martín 18, 7º) Hércules 16, 8º) El Tala 16, 9º) Juventus 15, 10º) Alvear 14, 11º) Don Bosco 12 y 12º) Malvinas 1536 Viviendas 11.



En los casos de igualdad de puntos en la tabla, se tuvo en cuenta el resultado del partido disputado entre los equipos involucrados para determinar la ubicación final.

Cuadrangular Final



Los cuatro primeros de de la fase regular disputarán el Cuadrangular Final en la búsqueda de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.



Regatas, (1º de la primera etapa), se medirá con Colón (4º) mientras que Córdoba (2º), será rival de Sportivo (4º).



Las series serán al mejor de tres partidos (formato: 1-1-1) con ventaja deportiva para el mejor ubicado y con localias para cada uno de los equipos.



Los ganadores de las semifinales avanzarán a la gran final de la temporada.

Copa Jorge Desagastizabal



Los equipos que terminaron del quinto al octavo lugar de la fase regular del Oficial disputarán la Copa Jorge Desagastizabal. Los cruces, al mejor de tres partidos y con respeto de localias, serán Pingüinos - El Tala y San Martín - Hércules.