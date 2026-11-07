Ignacio Vilas fue el dueño de la pole en La Plata

El goyano Ignacio Vilas demostró todo el potencial de su Dodge, que prepara el Galarza Racing, y logró el mejor tiempo en la clasificación general de la fecha 11 del TC Pista Mouras en el circuito de la ciudad de La Plata.



El piloto de Goya, con el auto N°77, se adjudicó la primera pole position en la temporada y largará en punta la serie única de este domingo.



Cuatro vueltas le bastaron a Vilas para registrar un tiempo de 1:26.354. Lo hizo 300 milésimas más rápido que Damián Pérez, también con una Dodge pero del José C. Paz Racing, que llegó en la segunda ubicación; mientras que el puntero del certamen, Iñaki Arrías, se ubicó en la tercera colocación a una diferencia de 301/1000 con el Ford que prepara el Candela Competición.



Ignacio Lovich, por su parte, se quedó en el 4° lugar con una Dodge y 5° fue Juan José Conde con Chevrolet en las mejores ubicaciones de la clasificación sabatina.



Vilas también dominó el entrenamiento matutino de este sábado, marcando la tendencia en un fin de semana donde el Dodge que maneja se muestra con un andar fuerte y regular.



Este domingo, a partir de las 9:25 horas, se largará la serie única para la categoría que vivirá la final desde las 14:10.



