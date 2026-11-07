Se define el primer ascenso del 2026 en la Liga Correntina

Un apasionante domingo vivirá la Primera B de la Liga Correntina de Fútbol. Se disputará la última fecha de la etapa clasificatoria y se definirá el primer ascenso de la temporada. También quedarán determinados los cuatro equipos que lucharán por el segundo pasaje al círculo superior.



Dos equipos llegan con posibilidades lograr el título y el primer ascenso: San Jorge que tiene 28 puntos y Villa Raquel que acumula 26.



San Jorge se medirá con Rivadavia (15) y Villa Raquel hará lo propio con Peñarol (5).



El título quedará para San Jorge en el caso de ganar su compromiso, incluso con una derrota siempre que Villa Raquel no triunfe en su encuentro.



La opción de la “V” pasa por una victoria y que San Jorge no sume puntos.



Para el segundo ascenso, los cuatro que hoy están clasificados son Villa Raquel (26), Quilmes (23), Robinson (17) y Alvear (16 y 2 de diferencia de gol).



Con posilidades de clasificar están San Marcos (16/-1), Rivadavia (15/-1) y Barrio Quilmes (15/-3).



El programa de partidos para este domingo es el siguiente:



Cancha de Alvear: 17.00 Alvear vs. Robinson.



Cancha de Rivadavia: 17.00 Rivadavia vs. San Jorge.



Cancha de Ferroviario: 17.00 Peñarol vs. Villa Raquel.



Cancha de Libertad: 17.00 Barrio Quilmes vs. Quilmes y 19.00 Alumni vs. San Marcos.