Sábado de acción para el torneo Oficial de la Primera A

El torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol tendrá continuidad este sábado con la disputa en forma completa de la tercera fecha de la tercera etapa. La segunda fecha, que estaba prevista para el pasado miércoles fue suspendida por las malas condiciones de los campos de juego después de la lluvia que cayó en la capital correntina y será reprogramada.

El puntero Cambá Cuá, que viene de perder en la primera fecha frente a Mburucuyá, buscará la rehabilitación frente a Independiente que llega de ganarle a Ferroviario y necesita los puntos para mantenerse en zona de clasificación.

Por su parte, Sportivo, que también cayó en la fecha inaugural de la etapa clasificatoria, intentará conseguir la rehabilitación frente a Sacachispas que hoy ocupa la última plaza para los cuartos de final.

Otros dos juegos destacados son los que protagonizarán Empedrado - Lipton y Mandiyú - Ferroviario. Los cuatro están en zona de clasificación para necesitan afirmar esa condición.

En la lucha por quedar entre los ocho mejores, serán claves los resultados que logren Mburucuyá y Huracán, frente a Talleres y Curupay, respectivamente.

Programación



El programa de partidos para este sábado es el siguiente:



Cancha de Huracán: 17.00 Curupay vs. Huracán y 19.00 Cambá Cuá vs. Independiente.



Cancha de Sportivo: 17.00 Empedrado vs. Lipton y 19.00 Sportivo vs. Sacachispas.



Cancha de Libertad: 17.00 Libertad vs. Doctor Montaña y 19.00 Mandiyú vs. Ferroviario.



Cancha de Lipton: 17.00 Talleres vs. Mburucuyá y 19.00 Yaguareté vs. Boca Unidos.

Así se ubican

Cumplidas 16 fechas, 15 de la primera fase y 1 de la etapa clasificatoria, las posiciones están de esta manera: Cambá Cuá y Sportivo 33 puntos, Empedrado 31, Mandiyú 29, Ferroviario 27, Lipton, Independiente y Sacachispas 26, Mburucuyá 25, Huracán 24, Boca Unidos 22, Doctor Montaña 15, Yaguareté y Curupay 12, Talleres 11 y Libertad 1.

Una vez que concluya la fase clasificatoria, quedan seis fechas, los ochos primeros disputarán los cuartos de final y los dos últimos descenderán a la Primera B.