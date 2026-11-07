Taraguy ganó el clásico y subió al podio del Regional que domina Curne

En las instalaciones del Taraguy Rugby Club, cayó este sábado el telón para el Regional NEA 2026 de rugby que se tiñe de amarillo. Curne, le ganó en la última acción del juego, a San José de Asunción y logró su sexto título consecutivo, mientras que Taraguy se quedó con el clásico frente a Aranduroga, subió al tercer escalón del podio y logró un lugar en la Reválida del Torneo del Interior B 2027 que organiza la Unión Argentina de Rugby.



En una apasionante final, con un fuerte viento que cruzaba la cancha, Curne se recuperó de una mal inicio y superó a San José de Asunción 23 a 22 para mantener su hegemonía en los últimos seis años.



El equipo paraguayo, con varios jugadores profesionales en su plantel, tomó el control del partido en los primeros minutos con dos tries convertidos. El marcador se clavó en 14 a 0, pero Curne reaccionó y también apoyó 2 tries, pero Juan Sánchez solamente logró una conversión.



Antes de cerrar la etapa inicial, Joaquín Lamas sumó un penal para San José, mientras que Curne logró otro try para establecer el 17 a 17.



En el complemento, el marcador tuvo poco movimiento. Sánchez adelantó a Curne con un penal y pese a que los dos equipos tuvieron sus jugadas cerca del ingoal contrario pero solamente San José logró apoyar un try.



Los últimos minutos, mostraron a Curne en campo rival, uno de sus ataques terminó en penal y Sánchez, frente a los palos, acertó un nuevo penal para establecer el 23 a 22 final que de permitió el triunfo y la consagración universitaria.

Clásico de Taraguy



La definición del tercer puesto se dio con el clásico correntino donde Taraguy se mostró superior y se llevó con claridad la victoria.



El triunfo cuervo sobre Aranduroga fue 39 a 11. De esta manera, subió al tercer lugar del podio y además será el representante del NEA en el Reválida al Torneo del Interior B 2027.

Otros títulos



Taraguy se quedó con el titulo en el Regional de la categoría Intermedia al superar a Curne 26 a 10. También se llevó el Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste en Preintermedia (venció a San Patricio 21 a 19) y Menores de 15 (le ganó a Aranduroga 26 a 7). CURNE lo hizo en Menores de 16 (triunfó sobre Taraguy 32 a 31) y Regatas festejó en Juveniles (M19) (le ganó la final a Taraguy 19 a 59.