Se ponen en marcha las semifinales de la Liga Provincial

En las ciudades de Monte Caseros y Curuzú Cuatiá se pondrán en marcha este domingo las semifinales de la Liga Provincial de básquetbol, primera división masculina,



San Lorenzo, el actual campeón, recibirá en Monte Caseros a Colón en el Centro de Educación Física Nº 3. El encuentro dará inicio a las 20.



San Lorenzo llega a esta instancia después de eliminar en cuartos de final a Pingüinos 2 a 1, mientras que Colón dejó en el camino a El Tala 2 a 0 en el primer cruce eliminatorio.



En Curuzú Cuatiá, el local San Martín enfrentará a Córdoba desde las 21 en el estadio el Gigante del Sur.



San Martín necesitó de tres partidos para eliminar a Football de Esquina en cuartos de final, mientras que Córdoba hizo lo propio con Sportivo pero 2 a 0.



Las revanchas y los posibles terceros partidos se jugarán el próximo fin de semana en la capital correntina.

Final femenina



La final de la Liga Provincial de Mayores femenino 2026 tendrá su primer juego este domingo en Goya entre el local Unión y Córdoba.



El primer juego de la serie se disputará este domingo, en Goya, a las 18. El segundo y tercer partido, en caso de ser necesario, se jugarán en Capital el fin de semana del 14 y 15 de noviembre.



Córdoba, que tendrá ventaja de localía en esta serie, llega a la final en condición de invicto y tras eliminar a Belgrano de Monte Caseros en semifinales. Por su parte, Unión que venía de finalizar en tercer lugar en la general, logró de sacar de competencia a 1536 Viviendas tras ganarle los dos juegos en su cancha