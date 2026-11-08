GP de Brasil: Colapinto largará desde la posición N°15

Como suele ser habitual cada vez que la Fórmula 1 visita el Autódromo de Interlagos, las condiciones climáticas volvieron a ser protagonistas este sábado en la clasificación del GP de Brasil, correspondiente a la 19ª fecha del Mundial. La intensa lluvia obligó a detener la Q1 cuando apenas se habían disputado tres minutos, debido a la escasa visibilidad y la gran cantidad de agua acumulada en la pista. La FIA mostró la bandera roja y la actividad permaneció interrumpida durante más de una hora y media.

Una vez reanudada la acción, Lando Norris (McLaren) fue el más rápido y consiguió su 20ª pole position en la F1, la cuarta de la temporada. El británico volvió a dominar una clasificación en San Pablo, donde también había conseguido el mejor tiempo en 2024 y 2025.

Esta vez marcó un registro de 1m27s470, con el que superó por 0s204 a George Russell (Mercedes) y por 0s625 a Kimi Antonelli (Mercedes).

Por su parte, Franco Colapinto luchó contra las difíciles condiciones de la pista, pero no logró superar el primer corte de la clasificación. El argentino registró un tiempo de 1m36s583 y terminó 17°, a apenas 0s177 de Alexander Albon (Williams), quien consiguió avanzar a la Q2 con lo justo. En tanto, su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quedó 18°, a 0s122 del pilarense.

Las penalizaciones que modifican la parrilla de Brasil

Más allá de la pole position conseguida por Norris, las sanciones a Russell, Lewis Hamilton y Max Verstappen modificarán el orden de largada del GP de Brasil. Los tres pilotos afrontarán el domingo desde posiciones diferentes a las obtenidas en la clasificación de este sábado en Interlagos.

Russell, que terminó segundo en la qualy, deberá retroceder cinco lugares por incorporar su sexto motor de combustión interna en el Mercedes. En tanto, Hamilton, que quedó 11°, acumuló 30 puestos de penalización después de que Ferrari reemplazara varios componentes de su unidad de potencia, por lo que deberá partir desde el fondo de la parrilla.

Por su parte, Verstappen finalizó 16° sin registrar un tiempo en la Q2 y también recibió 30 puestos de sanción por cambios en su unidad de potencia. El neerlandés compartirá el fondo de la grilla con Hamilton y Sergio Pérez, que clasificó 21°, quien acumula el mismo castigo.

Así quedó la parrilla para el GP de Brasil

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) George Russell (Mercedes)* Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Rafael Camara (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi) Max Verstappen (Red Bull)* Sergio Pérez (Cadillac)* Lewis Hamilton (Ferrari)*

*Sancionados por cambios de componentes en sus autos.

Olé