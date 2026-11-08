Comunicaciones será local ante Sportivo Suardi

Tras su gira por tierras santafesinas, Comunicaciones recibirá este lunes desde las 21:30 a Sportivo Suardi en el estadio aurinegro.

El plantel apunta a corregir detalles defensivos y hacer valer la localía.

Panorama del equipo y declaraciones de los protagonistas

El capitán Tobías Franchela y el mercedeño Marcos Panozzo analizaron el presente del plantel y el funcionamiento colectivo.

Franchela reconoció que el equipo tiene gol —promediando 90 puntos en ofensiva—, pero remarcó que "el problema no es la ofensiva, sino la parte de atrás. Creo que nosotros vamos a ganar los partidos desde esa faceta defensiva".

Por su parte, Panozzo destacó que se trata de un plantel joven y en formación, señalando que "a pesar de las derrotas, el equipo está mejorando y creo que ese es el objetivo", valorando además la paridad general que presenta la categoría este año.

Ambos jugadores coincidieron en la importancia de jugar en casa e invitaron a los simpatizantes a colmar las tribunas para consolidar la localía.

Coordenadas del encuentro y entradas

Los detalles organizativos dispuestos para el partido de este lunes en Mercedes son los siguientes: