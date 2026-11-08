Cambá Cuá y Sportivo volvieron al triunfo y siguen en lo más alto

Con la vuelta a la victoria de Cambá Cuá y Sportivo se disputó la 18º fecha, tercera de la fase clasificatoria, del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol. Empedrado empató y Mandiyú, que triunfó, ahora son los inmediatos perseguidores de los líderes.

Los punteros debieron esforzarse para reencontrarse con el triunfo. Cambá Cuá le ganó a Independiente 3 a 2 y Sportivo hizo lo propio con Sacachispas 4 a 3. El equipo rojo se mantiene como líder por una mejor diferencia de gol sobre el albiverde.

Mandiyú también volvió a la victoria. Superó a Ferroviario 2 a 0 y aprovechó el empate de Empedrado con Lipton sin abrir el marcador para darle alcance en la tabla de posiciones.

Por su parte, Mburucuyá logró tres puntos vitales sobre Talleres al ganarle 2 a 0 y se afirma en zona de clasificación. Huracán Corrientes venció a Curupay 4 a 1 y metió entre los ocho mejores. En tanto que Boca Unidos goleó a Yaguareté 7 a 1 y aumentó sus posibilidades de alcanzar los cuartos de final.

Además, Doctor Montaña triunfó sobre Libertad 3 a 2 y se alejó de la zona de descenso, mientras que el Decano está muy comprometido con la permanencia en la categoría.

Así de ubican. Las posiciones quedaron de esta manera: Cambá Cuá y Sportivo 36 puntos, Mandiyú y Empedrado 32, Mburucuyá 28, Lipton, Ferroviario y Huracán 27, Independiente y Sacachispas 26, Boca Unidos 25, Doctor Montaña 18, Curupay y Yaguareté 12, Talleres 11 y Libertad 2,

Lo que viene. El miércoles 11 se jugará la fecha 19, cuarta de la segunda fase. El programa previsto es el siguiente:

Cancha de Boca Unidos: 16.30 Boca Unidos vs. Doctor Montaña.

Cancha de Ferroviario: 17.00 Ferroviario vs. Cambá Cuá

Cancha de Sportivo: 17.00 Empedrado vs. Libertad y 19.00 Sacachispas vs. Yaguareté.

Cancha de Lipton: 17.00 Lipton vs. Sportivo y 19.00 Independiente vs. Curupay.

Cancha de Huracán: 17.00 Mandiyú vs. Talleres y 19.00 Huracán vs. Mburucuyá.

La fecha 17, segunda de la etapa clasificatoria, que debía disputarse el miércoles 4 fue suspendida por el mal estado de los campos de juego debido a las lluvias y será reprogramada.