Vilas coronó un gran fin de semana y ganó en La Plata

gnacio Vilas volvió al triunfo con la Dodge N°77 que atiende el Galarza Racing, mismo auto que utilizó Lucas Bohdanowicz el año pasado, y se ilusiona con pelear el título del TC Pista Mouras. El piloto de Goya aprovechó el momento justo para tomar la delantera en la final y llevarse el triunfo en esta fecha 11, correspondiente a la segunda de la Copa Coronación de Plata.

Vilas largó mucho mejor que Damián Pérez –que había ganado la serie– y rápidamente tomó la delantera en el curvón post recta principal. Desde allí, lideró casi sin problemas porque el piloto de José C. Paz no pudo acercarse al correntino y se tuvo que conformar con el segundo lugar a una diferencia de 2.182 milésimas; mientras que Ignacio Lovich, que se defendió con uñas y dientes de los intentos de sobre paso de Iñaki Arrías, se terminó quedando en el último escalón del podio, con el Dodge del Canning Motorsport, a una distancia de 4.126/1000.

“Habíamos arrancado muy bien, pero luego nos caímos y empezamos a tener momentos pésimos, donde no encontrábamos la salida. Confié en mi equipo, también en mí, y decidí nunca bajar los brazos. Hoy quería ganar por todo el Galarza Racing y mis auspiciantes”, sostuvo Vilas que había logrado la pole y quedó segundo en la serie de este domingo.

Iñaki Arrías (Ford) se mantiene al tope de las posiciones con 134 puntos, segundo está Damián Pérez (Dodge) con 91 y en el tercer lugar aparece Ivlas (Dodge) con 85.

El Gran Premio Coronación de la copa de plata para el TC Pista Mouras será el 12 y 13 de diciembre, en el circuito de La Plata.

Gentileza ACTC