Regatas intentará volver al triunfo en Chivilcoy

Luego de perder frente a San Lorenzo en el barrio porteño de Boedo, Regatas Corrientes (1-4) se presentará hoy en la provincia de Buenos Aires donde se medirá frente a Racing de Chivilcoy (3-5).



El inicio del partido está programado para las 21 en el Gilon Arena con arbitraje de Julio Dinamarca, Raúl Sánchez y Alejandro Trías.



Mientras aguarda la llegada del estadounidense Dayon Griffin para ocupar la plaza de Keith Sotne, Regatas afrontará su segundo juego de la nueva gira con la intención de volver al triunfo.



La única victoria que consiguió Regatas en la presente temporada fue en su debut, como local, frente a Instituto. Después, el rendimiento del equipo que conduce Martín Villagrán no se pudo consolidar y sumó solamente caídas.



En el encuentro del viernes frente a San Lorenzo, derrota como visitante 70 a 65, falló en los últimos minutos y pagó muy caro su baja efectividad.



El Fantasma solamente convirtió 3 triples de 22 intentos, alcanzando un pobre 13% de efectividad. Mientras que en los tiros de 2, el porcentaje alcanzó el 45% (18 de 40). A esos números, hay que sumarle 13 pérdidas.



Dentro de un encuentro equilibrado, Regatas dominó el cuarto inicial y en el tercero, mientras que San Lorenzo lo hizo en el segundo y en el cuarto.



El partido llegó a estar emparado en 63, pero Regatas sufrió su baja efectividad y San Lorenzo metió un parcial de 7 a 2 para quedarse con el triunfo.



La figura del equipo correntino fue Fausto Ruesga con 15 unidades, mientras que en el local se destacó Nicolás “Penka” Aguirre con la misma cantidad de puntos.



El rival de turno del equipo correntino para este domingo, también viene de perder los últimos cuatro partidos, pero acumula 3 triunfos y 5 caídas.



Luego del encuentro frente a Racing, Regatas se trasladará hasta Junín donde el martes 10 se medirá con Argentino.