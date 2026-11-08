San Martín quiere cortar su peor inicio de temporada

El debut de Diego Vadell no alcanzó para cortar la recha negativa de San Martín (0-7) en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. El equipo correntino perdió frente a Boca Juniors y estiró a 7 derrotas su peor inicio de temporada.



Este domingo, el Rojinegro visitará a San Lorenzo (2-3), que viene de vencer a Regatas, en el estadio Roberto Pando. El partido tendrá su salto inicial a las 20 y contará con el arbitraje de Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Romina Morales Ibarra.



Con un plantel disminuido, tres mayores menos, San Martín le ofreció poca resistencia a Boca Juniors, uno de los poderosos del torneo.



San Martín cuenta con la ausencia del base Gastón García por lesión, mientras aguarda la habilitación del estadounidense Luke Anderson para que quede a disposición del cuerpo técnico.



Boca consiguió una sólida victoria frente a San Martín por 90-63, en una noche en la que impuso condiciones a partir de su intensidad defensiva y su eficacia ofensiva.



El conjunto azul y oro mostró un gran rendimiento desde la línea de tres puntos, con 15 conversiones en 29 intentos (51%), y logró establecer una diferencia de 27 unidades para quedarse con un triunfo contundente.



José Vildoza fue el máximo anotador del Xeneize con 23 puntos, incluidos cuatro triples, mientras que Michael Warren aportó 14 tantos, 7 rebotes y una valoración de 27. También sobresalió Francisco Cáffaro, con 12 unidades, 7 rebotes y 3 asistencias.



En San Martín, Mateo Rearte encabezó la ofensiva con 15 puntos, acompañado por Juan Gorosito, con 13, y Daniel Moreira, con 12 unidades y 6 rebotes.



En los tiros de tres puntos, el Rojinegro tuvo una efectividad en triples del 27% (10 conversiones de 36 intentos), mientras que en dobles fue del 44% (13 del 29).



Después de la presentación en Boedo, San Martín cerrará su nueva gira el martes 10 cuando se presente en el estadio Héctor Etchart para enfrentar a Ferro Carril Oeste.