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Liga Correntina de Fútbol

Villa Raquel goleó y logró el ascenso a la Primera A

La V azulada se impuso 7 a 1 sobre Peñarol y por diferencia de gol, le quitó el primer puesto a San Jorge.

Por El Litoral

Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 20:27
Gentileza Liga Correntina de Futbol

En una definición apasionante, Villa Raquel se coronó campeón en el torneo Oficial de Primera División B y logró el ascenso a la A en la Liga Correntina de Fútbol. 

Villa Raquel goleó este domingo a Peñarol 7 a 1 y dio alcance en lo más alto de la tabla de posiciones a San Jorge que igualó sin abrir el marcador con Rivadavia. De esta manera, el título se definió por la diferencia de gol en 14 fechas disputadas. La V azulada terminó con 21 y San Jorge con 16, entonces el título y el ascenso directo quedó en manos de Villa Raquel.

Con el regreso de Villa Raquel al círculo superior, San Jorge deberá disputar el reducido en la búsqueda del segundo ascenso. 

 

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