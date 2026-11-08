Villa Raquel goleó y logró el ascenso a la Primera A

En una definición apasionante, Villa Raquel se coronó campeón en el torneo Oficial de Primera División B y logró el ascenso a la A en la Liga Correntina de Fútbol.

Villa Raquel goleó este domingo a Peñarol 7 a 1 y dio alcance en lo más alto de la tabla de posiciones a San Jorge que igualó sin abrir el marcador con Rivadavia. De esta manera, el título se definió por la diferencia de gol en 14 fechas disputadas. La V azulada terminó con 21 y San Jorge con 16, entonces el título y el ascenso directo quedó en manos de Villa Raquel.

Con el regreso de Villa Raquel al círculo superior, San Jorge deberá disputar el reducido en la búsqueda del segundo ascenso.