San Martín festejó su primer triunfo con una goleada frente a San Lorenzo

El primer triunfo de San Martín (1-7) en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol llegó con una goleada. El equipo correntino le ganó como visitante a San Lorenzo (2-4) 75 a 42 y de esta manera cortó una racha negativa que llegó a las siete derrotas consecutivas.

Los conducidos por Diego Vadell impusieron condiciones de principio a fin en el polideportivo Roberto Pando, ganando todos los parciales: 20-8, 37 a 25 y 58 a 33. La labor defensiva fue clave, mientras que en el ataque se destacaron Mateo Rearte con 20 puntos y Leandro Berra con 18. En San Lorenzo se destacó Antun Maricevic con 8 puntos.

En el equipo correntino se produjo el debut del estadounidense Luke Anderson (ala pivote de 2.03 metros de altura) que estuvo en cancha casi 16 minutos y aportó 6 puntos, 4 rebotes y 1 recupero.

En el cuarto inicial, San Martín encontró solidez defensiva y un goleo repartido para dominar el juego y el marcador. En el segundo parcial creció la figura de Rearte para desequilibrar en el ataque. Desde el tercer cuarto se acentuó el dominio correntino que mantuvo la intensidad defensiva y con la labor de Berra cerca del aro se escapó en el marcador. La reacción del local nunca llegó y San Martín tuvo su primer festejo de la temporada.

La próxima presentación de San Martín será este martes, cuando desde las 22.05 visite a Ferro Carril Oeste (2-4) en el estadio Héctor Etchart ubicado en al barrio porteño de Caballito.