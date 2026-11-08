Así quedaron los cruces de octavos de final

Se terminaron de confirmar los clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y, también se definieron los cruces para los playoffs del último certamen del año de la Liga Profesional.

Los ocho mejores equipos de cada zona avanzaron a la etapa de eliminación directa, que iniciará en los octavos luego de la Fecha FIFA.

El primer equipo de la Zona A se medirá ante el octavo de la B, el segundo con el séptimo y así sucesivamente.

Así está el cuadro de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)

River (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos (2° B) vs. Independiente (7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Rosario Central (1°B) vs. Gimnasia (Mza) (8° A)

Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia (3° B) vs. Newell's (6°A)

Todos los partidos se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Las eliminatorias se disputarán a partido único y en la cancha del mejor ubicado. En caso de empate en los 90 minutos, el vencedor se definirá por penales.

Luego de la disputa de 16 partidos en la fase regular, comenzará la etapa de playoffs del Torneo Clausura: el camino de los 16 clasificados iniciará en octavos de final. Luego, siguiendo el formato de partido único con localía del mejor ubicado, los mata-mata continuarán con los cuartos de final y las semifinales.

La gran final del certamen se disputará el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con horario a confirmar.