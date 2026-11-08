Regatas se reencontró con el triunfo

Con una destacada labor del debutante Dayon Griffin, Regatas Corrientes cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y se reencontró con la victoria en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. En el Grilon Arena de Chivilcoy, el equipo correntino superó al local Racing por 80 a 68 para conseguir su segunda victoria en seis presentaciones.

Dentro de un partido sumamente parejo, la labor de Griffin fue determinante para la victoria de Regatas. El estadounidense, que llegó para reemplazar a Keith Stone, fue el máximo anotador del equipo correntino con 18 puntos en casi 32 minutos de juego. Fausto Ruesga también se destacó con 17 tantos. En tanto que el venezolano Elian Centeno fue doble figura: 11 puntos y 13 rebotes.

En Racing (3-6) de Chivilcoy sobresalieron en el ataque Nicolás Romano con 17 puntos y Pedro Barral con 12.

La gira de Regatas Corrientes continuará este martes cuando visite a Argentino de Junín en el Fortín de las Morochas. El partido dará inicio a las 21.