Arruabarrena habló sobre los llamados que recibió y fue sorprendido por sus jugadores

Boca logró un agónico triunfo ante Defensa y Justicia por 1-0 y se consagró campeón de la tabla anual de la Liga Profesional gracias al gol de Enner Valencia. Luego del partido que le dio el título al Xeneize, el director técnico Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa, donde reveló que recibió llamados de los DT's de River, Rosario Central y Argentinos Juniors. Admeás, fue víctima de sus propios jugadores, que lo bañaron mientas declaraba.

"Agradezco a los jugadores, felicitarlos, al club, al staff, a jugadores que en este semestre no han estado con nosotros. A Claudio Úbeda que también es responsable de este título", indicó el Vasco ante los medios. "Uno de los primeros llamados que hemos tenido fueon de Leo Ponzio, de Jorge Almirón y de Nico Diez. Estos es fútbol nada más, algunos ganan, otros pierden pero todo sigue. Dentro de una semana tenemos que volver a decir presente", contó.

Por otro lado, aseguró que "lo ganamos como la gente le gusta, a lo Boca" pero que "a mí no me gusta sufrir tanto". Aún así, quiere que la celebración dure poco porque todavía quedan objetivos por delante. "Ahora los jugadores están disfrutando pero que no se acalambre nadie porque no podemos hacer la plancha, tenemos que seguir buscando otros títulos, que va a ser difícil. Este grupo ha comido mierda y tiene que aprovechar y darle para adelante", sentenció.

El Vasco y el 'ataque' de los jugadores de Boca

Mientras hablaba con la prensa, paradógicamente sobre los problemas de diabétes padece a raíz del estrés por dirigir a Boca, los jugadores ingresaron a la sala de conferencia de prensa para bañarlo en bebida isotónica.

"Me vine rápido para el vestuario, comí pizza, que no tendría que comer, pero después controlaré la glucosa", declaró justo antes del ingreso de Paredes, Delgado, Merentiel, Aranda, Villa, Valencia y Montero. "Tiene azúcar esto", se quejó, y luego desafió en modo de broma que "ya me desquitaré cuando vuelva al entrenamiento".

TyC Sports