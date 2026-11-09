Bareiro volvió a los entrenamientos y se suma al plantel de Arruabarrena

Con el triunfo ante Defensa y Justicia y la consagración como campeón de la tabla anual, Boca dio el primer paso hacia un fin de año que pinta idílico. Todo lo planificado por Rodolfo Arruabarrena empieza a encaminarse e incluso algunos lesionados vuelven antes de tiempo. Así como Tomás Aranda retornó el sábado cuando nadie lo esperaba, ahora será el turno de Adam Bareiro, quien se sumará a los entrenamientos y será parte de la convocatoria para el partido ante Banfield, por Copa Argentina.

La urgencia por su retorno dejó de ser tal con la contratación de un Enner Valencia decisivo en momentos clave y la constancia de Miguel Merentiel. El delantero paraguayo era el único '9' puro que había en el plantel y su baja había pegado muy fuerte en el cierre del semestre anterior. Sin embargo, a su llegada, el Vasco contó con un refuerzo para el puesto y la revitalización de la Bestia, además de la elección de un esquema táctico con un solo delantero de punta.

De todos modos, que Bareiro esté en condiciones de volver a jugar después de seis meses y una operación por una hernia de disco lumbar le aporta al DT una alternativa diferente. Ante la posibilidad de disputar siete partidos (si avanza en los playoffs) a todo o nada en búsqueda de tres títulos más (Clausura, Copa Argentina, Sudamericana), es una noticia muy relevante.

Actualmente, Merentiel es el punta del equipo y Arruabarrena siempre lo rodeó de extremos (Sebastián Villa y/o Leonel Flores) y creativos (Tomás Aranda o Alan Velasco). La principal opción desde el banco fue Valencia, que respondió con goles importantes, como el triplete ante Racing o el agónico festejo frente al Halcón que le dio el título a Boca.

Bareiro se sumará a esta rotación como una alternativa de gol, pero también una variante en el juego. El Príncipe, además de lo que aporta en el área (en Boca suma seis tantos en 14 partidos), le da al equipo la posibilidad de jugar largo y apostar a una segunda pelota para explotar la velocidad y la habilidad de sus demás jugadores ofensivos, incluido Merentiel.

Con este regreso prácticamente confirmado para las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield del próximo sábado, y sumado al reciente retorno de Aranda, el que sin dudas pierde lugar es Carlos Palacios. El chileno ya no sumó minutos ante Defensa y Justicia luego de haber participado en los últimos ocho encuentros y empieza a quedar nuevamente relegado como alternativa ofensiva en el Xeneize.

Con Alan Velasco, Leonel Flores y Sebastián Villa como los otros acompañantes del '9' para el Vasco, y Valencia y Bareiro como variantes de Merentiel, el ex-Colo-Colo podría pelear por ser alternativa en la mitad, aunque para esa zona de la cancha el DT suele optar por otro tipo de jugadores.

TyC Sports