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LIGA PROVINCIAL DE BÁSQUETBOL

San Lorenzo y San Martín se adelantaron en las series semifinales

Córdoba y Colón están obligados a ganar para prolongar la definición.

Por El Litoral

Lunes, 09 de noviembre de 2026 a las 18:22
Gentileza Club San Lorenzo de Monte Caseros

Arrancaron las semifinales de la Liga Provincial de Mayores 2026 en Curuzú Cuatiá y Monteseros y los equipos locales ganaron sus respectivos juegos. 

San Lorenzo derrotó en el Centro de Educación Física Nº 3 de Monte Caseros a Colón por 66 a 63 con la destacada actuación de Leonardo Solís, autor de 22 puntos.

En Curuzú Cuatía, el local San Martín venció a Córdoba 85 a 73. El jugador del partido fue Damián Peruchena que aportó 22 puntos para el vencedor.

Los juegos 2 y 3 (el tercero en caso de ser necesario) se disputarán el próximo fin de semana, todos en Capital. El segundo punto de la serie entre Córdoba y San Martín se jugará el sábado 14 en cancha de Alvear, dado que en el estadio Mariano Andino Igarzabal habrá una nueva edición de la Batalla del Puente.

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