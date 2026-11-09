Cristina Greve logró una medalla de plata en el Argentino de Rafaela

En la jornada de cierre del Campeonato Argentino de pista para Elite, Sub 23 y Ciclismo Adaptado en el Invencible Velódromo de Rafaela, Santa Fe, la correntina Cristina Greve se alzó con una medalla de plata.



Greve, en equipo junto a Agustina Fernández, representó a Córdoba y quedó segunda en la prueba Madison que sirvió para el cerrar el certamen nacional.



Las hermanas sanjuaninas Maribel y Ludmila Aguirre, quienes sumaron 23 puntos, se quedaron la medalla oro. El podio lo completaron Córdoba (Greve y Fernández) y Neuquén (Abril Garzón y Pamela de La Iglesia).



Después de 4 años, la pruba Madison (prueba de relevos) femenina volvió a ser parte del programa del Argentino.



Entre los hombres el triunfo fue para la pareja formada por Mateo Duque y Agustín Ferrari, sumaron 63 puntos con los colores de la Metropolitana y quedaron por delante de Emmanuel y Sebastián Tolosa (Pueblo de La Paz), que alcanzaron los 45 puntos y el bronce fue para la pareja de Hugo Velázquez y Ramiro Migueles (ACINOBA) que llegaron a 41 unidades.

El Argentino continuará del 10 al 14 de noviembre, será el turno de las divisiones Máster, tanto femeninas como masculinas, y Élite II.



La organización del certamen nacional está a cargo de la Asociación Ciclista Centro Oeste Santafesino (ACCOS) y el Club Ciclista de Rafaela, mientras que la fiscalización corresponderá a la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR).