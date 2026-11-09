San Martín cierra su gira frente a Ferro y Regatas contra Argentino

Los equipos correntinos que toman parte de la Liga Nacional de Básquetbol culminarán este martes sus respectivas giras por Capital Federal y Buenos Aires. San Martín y Regatas triunfaron el domingo y pusieron fin a diferentes rachas negativas. Intentarán repetir una victoria para llegar confiados a la presencia de Quimsa en la ciudad de Corrientes.

Luego de conseguir su primera victoria en la temporada en ocho presentaciones, San Martín (1-7) visitará este martes a Ferro Carril Oeste (2-4). El encuentro se jugará en le estadio Héctor Etchart desde las 22.05 con arbitraje de Fernando Sampietro, Ariel Rosas y Franco Anselmo.

Fortalecido anímicamente por conseguir su primera victoria en la presente Liga, San Martín intentará repetir la producción que mostró frente a San Lorenzo 75 a 42 el último domingo. La defensa, el control de los rebotes y un goleo repartido fueron las claves para la victoria del equipo que conduce Diego Vadell. Será el segundo partido de Luke Anderson con el equipo correntino.

Por su parte, Regatas (2-4) se presentará este domingo en el Fortín de las Morochas para enfrenta a Argentino (3-4). El encuentro tendrá su salto inicial a las 21 y tendrá el arbitraje de Alejandro Chiti, Enrique Cáceres y Raúl Lorenzo.

El equipo que conduce técnicamente Martín Villagrán superó el domingo a Racing de Chivilcoy (80 a 68) en el interior bonaerense para volver al triunfo después de cuatro derrotas consecutivas. La labor del debutante Dayon Griffin, reemplazó a Keith Stone, con 18 puntos fue clave para la victoria del Fantasma.

Con los partidos de este martes, los dos equipos correntinos cerrarán una gira que constará de 5 encuentros seguidos como visitante. La próxima presentación en el Fortín Rojinegro será para recibir a Quimsa de Santiago del Estero. El domingo 15 será el turno de San Martín para enfrentar a la fusión, y el martes 17 lo hará Regatas.