Boca es mundial: el gol de Valencia marcó un hito en la historia del fútbol

La pantalla gigante en lo alto de la popular de La Bombonera ya marcaba los 95 minutos cuando Lautaro Blanco envió un centro al área grande, allí donde estaba Lautaro Di Lollo. Pero el zaguero de Boca, que ya estaba parado de N°9, no pudo conectar de cabeza y Matías Borgogno, arquero de Defensa y Justicia, tampoco embolsar la pelota. El rebote entre ambos se la dejó servida a Enner Valencia, quien definió con un latigazo de derecha, marcó el 1-0 agónico y fue el héroe de la coronación en la tabla anual.

Además de levantar el título de Liga, dar la vuelta olímpica y ser ovacionado por el pueblo bostero, el delantero ecuatoriano rompió un récord sin precedentes: su gol, pasado el quinto minuto de adición, no solo es el más tardío en toda la historia del fútbol argentino para lograr un campeonato, sino que también está en lo más alto de las diez principales ligas del mundo.

Casi un minuto por debajo aparece el de Patrik Andersson para que Bayern Münich se lo empate sobre la hora a Hamburgo y se corone en la Bundesliga 2000/01. El podio lo cierra nada menos que Sergio Kun Agüero, quien anotó el 3-2 definitivo sobre Queens Park Rangers a los 93 minutos y 20 segundos y le dio a Manchester City su primera estrella en la Premier League en la temporada 2011/12.

En los últimos años en el fútbol argentino también se gritaron goles en el último suspiro que valieron campeonatos: como en la Supercopa Argentina 2023, cuando Rodrigo Aliendro convirtió el 2-1 de River sobre Estudiantes a los 91 minutos o en el Trofeo de Campeones 2025, a través del cabezazo de Lucas Alario pasado el minuto de descuento en la remontada 2-1 de Estudiantes ante Platense.

Y hay más: Guido Carrillo, con un frentazo inatajable, anotó el 1-1 contra Racing a los 92 minutos de la final del Clausura pasado, llevó el trámite a los penales y allí se hizo grande el Pincha.

En cuanto a Valencia, luego del encuentro se supo que le había prometido a su hija Analía un gol para su cumpleaños número 10 y festejarlo con el "six seven". Cumplió de punta a punta. Además, en declaraciones a Espn, valoró la confianza del presidente: "Soy agradecido con (Juan Román) Riquelme por confiar en mí y traerme al club más grande de América Latina. Mirá lo que es esto. Lo vi que estaba sufriendo antes del partido y ahora podemos festejar".

"Sabíamos que iba a ser difícil porque ellos jugaban bien. Por momentos lo manejamos bien pero sabíamos que en cualquier momento íbamos a anotar y por suerte se dio. Es tratar de entrar y ayudar a los compañeros que han corrido muchísimo. La verdad que se dio así, me quedó una y gracias a Dios pudo entrar", relató aludiendo a su ingreso a 15 minutos del final.

"Como dije contra Racing, cada gol que hago con Boca va subiendo el escalón. Estamos felices por eso y esperemos seguir por mucho más", se alegró quien, en pleno festejó, explicó a sus compañeros su premonición sobre Borgogno en el centro del gol: "Era un globo y yo dije 'él la va a soltar' así que me quedé atrás".

TyC Sports