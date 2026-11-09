Liga Provincial Femenina: Córdoba pegó primero y derrotó a Unión en el inicio de la final

Club Córdoba de Corrientes Capital se quedó con el primer punto de la final de la Liga Provincial Femenina de Mayores tras vencer a Unión de Goya por 73 a 57.

La definición continuará la próxima semana en la capital provincial.

Desarrollo del partido en La Catedral del Básquetbol

El encuentro decisivo mostró dos etapas claramente diferenciadas en el trámite del juego. Las Rojas lograron mantenerse a tiro en el marcador durante los dos primeros cuartos, mostrándose competitivas ante un duro rival capitalino.

En el segundo tiempo, Córdoba impuso las condiciones mediante un sólido circuito ofensivo comandado por Tiziana Huici y Guadalupe Almozni para sacar la diferencia definitiva.

La victoria fue para el elenco visitante por un marcador de 73 a 57, poniéndose 1-0 arriba en la serie al mejor de tres.

Lo que viene para Las Rojas y el segundo juego

El equipo goyano ya trabaja enfocado en la revancha que se jugará en la capital provincial. El plantel conducido por Andrés Bernasconi buscará corregir desacoples defensivos para intentar dar el golpe como visitante.

El segundo punto se disputará la próxima semana en el estadio del Club Córdoba en Corrientes Capital.

Unión necesita cosechar un triunfo fuera de casa para emparejar el cruce y estirar la definición de la corona provincial.