La correntina Juliana Romero se consagró campeona de la Carrera Ultra Alpina

La atleta correntina Juliana Romero volvió a subirse a lo más alto del podio y ratificó su gran presente deportivo al consagrarse campeona de la carrera Ultra Alpina, una competencia de trail de montaña que se desarrolló en Villa Alpina, Córdoba.

Con tan solo 21 años, la integrante del equipo CorrientesCorre se impuso en la distancia de 12 kilómetros, dentro de un circuito altamente exigente que inició a 1200 metros sobre el nivel del mar y alcanzó los 2050 metros, con un desnivel acumulado cercano a los 850 metros.

La prueba presentó condiciones técnicas complejas, con piedra suelta, descensos pronunciados y senderos exigentes que pusieron a prueba la resistencia de los competidores. Durante el recorrido, Juliana Romero sufrió caídas, raspones y torceduras de tobillo, pero logró sobreponerse y continuar en carrera.

Frente a atletas especializadas en montaña de todo el país, la correntina volvió a demostrar su carácter competitivo, resistencia y determinación, logrando quedarse con el primer puesto en la clasificación general femenina de los 12 km.

“La verdad correr los 12 km en Alpina fue desafiante. En las subidas las piernas quemaban y en las bajadas el terreno era muy técnico. Hubo momentos en los que el cuerpo iba solo por la inclinación, me caí y me raspé, pero seguí corriendo”, expresó la atleta.

En la distancia de 12 kilómetros participaron 80 atletas. Juliana Romero cruzó la meta con un tiempo de 1:33:54, superando a Pamela Molina (1:35:29), mientras que el tercer lugar fue para Erica Solla (1:36:16).

La definición fue intensa, ya que durante gran parte de la competencia se mantuvo en la pelea por la punta. En los últimos kilómetros, la correntina logró superar a sus rivales y ampliar la diferencia en los tramos de bajada.

Al finalizar la prueba, las marcas físicas del esfuerzo eran visibles: raspones y signos de torceduras, propias de una competencia de alta exigencia en montaña.

Además de su rendimiento deportivo, Juliana Romero fue embajadora oficial de la carrera, título que obtuvo tras ganar un concurso en redes sociales organizado por el evento.

Aunque ese rol no implicaba exigencias deportivas, la atleta dejó en claro que es mucho más que una figura en redes, consolidándose como una competidora de alto nivel que respalda su imagen con resultados.

Romero se posiciona como una atleta versátil, con participación en calle, pista y trail de montaña, destacándose en cada disciplina y llevando el nombre de Corrientes al podio nacional.