López sigue en la mira de Scaloni y se ilusiona con ir al Mundial

La ilusión de estar en el Mundial 2026 para el José Manuel López se mantiene firme. El delantero correntino atraviesa un gran momento en el Palmeiras y fue convocado para el amistoso que jugará la selección Argentina el próximo martes 31.

Después de la frustrada Finalissima frente a España, Argentina recibirá a Guatemala en La Bombonera en lo que será su última presentación en el país antes de encarar la recta final de su preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Lionel Scaloni convocó a 28 jugadores para el amistoso. Hubo sorpresas, basjas por lesiones y confirmaciones, entre ellas las del Flaco López.

López actualmente jugador del Palmeiras de Brasil, tuvo un gran arranque de año entre los duelos en el Barsileirao y el campeonato Paulista (en el cual Palmeiras se consagró), acumula 17 partidos, con 9 goles y 7 asistencias, solo en marzo convirtió en 4 de 5 partidos que disputó.

El delantero de 24 años nacido en la ciudad correntina de San Lorenzo, fue convocado por primera vez a la Selección Argentina en agosto de 2025 para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas contra Venezuela y Ecuador.

Desde ese momento se mantuvo en la consideración del cuerpo técnico que lo citó para los diferentes amistosos internacionales.

Su debut con la selección mayor llegó en octubre de 2025, en Miami, donde la albiceleste goleó a Puerto Rico 6 a 0.

Scaloni parece haber elegido a Nico Paz y a Gianluca Prestianni por sobre Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho (que no venía siendo convocado), en una pulseada entre jóvenes talentos que el DT resolvió a favor de los primeros, quienes son titulares en sus equipos. En el mismo sentido, López se impuso en la consideración del cuerpo técnico sobre Joaquín Panichelli. Dos duelos generacionales que Scaloni cerró con sus elecciones y que, de cara al Mundial, marcan el mapa de quién está primero en la fila.

Para el Mundial 2026, las listas de buena fe podrán contar con un máximo de 26 jugadores. Argentina debutará el martes 16 de junio cuando se mida con Argelia en Kansas City.

