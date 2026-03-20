Midón es semifinalista en el Challenger de Asunción

En un partido que se extendió durante 2 horas y 33 minutos de juego, Lautaro Midón venció al portugués Jaime Faria y clasificó para disputar la semifinal del Challenger de Asunción, Paraguay.

En uno de los cruces de cuartos de final, este viernes, en la cancha central del club Rakiura, Midón (225º en el ránking de la ATP) derrotó a Farias (157º y segundo preclasificado) por 7-6 (11-9), 3-6 y 6-3 para quedar entre los cuatro mejores del certamen.

En el set decisivo, Midón logró el quiebre en el cuarto game para adelantarse 3 a 1. Desde allí, cada jugador mantuvo su servicio y el correntino aprovechó su tercer punto de partido para llevarse la victoria.

En el cruce de semifinal, este sábado, no antes de las 18, Midón se medirá con el italiano Gianluca Cadenasso (300º) que viene de eliminar al brasileño Pedro Boscardín Dias por 6-1 y 6-3.

Será el primer duelo entre Midón y Cadenasso en el ATP Challenger Tour. El correntino buscará alcanzar su segunda final en un torneo Challeger de la presente temporada.

