Boca Unidos pone segunda en Posadas

La segunda presentación de Boca Unidos en el Federal A 2026 será este domingo en Posadas cuando visitará a Mitre. El encuentro se disputará en el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni de la capital misionera, dará inicio a las 16,30 y contará con el arbitraje de José Sandoval.

Boca Unidos tuvo un debut que despertó la ilusión de sus simpatizantes. Como local le ganó a Sarmiento de La Banda 3 a 1 con una producción que fue de menor a mayor.

Ángel Piz no se recuperó de un traumatismo en la zona lumbar y por lo tanto el DT Lucas Batistuta no podrá repetir el equipo titular.

El principal candidato a reemplazarlo es Tiago Villanueva que el pasado domingo ingresó en lugar del goyano para disputar la segunda etapa.

El plantel correntino recuperó, de diferentes lesiones, a Diego Sánchez Paredes y Martín Ojeda, pero la intención del entrenador es no hacer muchas variantes pese a que “tengo que pensar quien va a jugar porque tengo un plantel largo, competitivo y todos están en condiciones de hacerlo”, sostuvo.

La formación titular de boca Unidos, para este domingo sería con Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Julián Fuyana, Ataliva Schweizer y Matías Mbombaj; Tiago Villanueva y Lautaro Ludueña; Claudio Alonso, Daniel Villalba y Saúl Abecasis; y Cristian Chávez.

Mitre debutó en la presente temporada con una derrota (1-0) en su visita a Tucumán Central. El equipo conducido por Miguel Salinas.

Adelantos

La segunda fecha en la Zona 2 del Federal A se puso en marcha el viernes con el triunfo de Juventud Antoniana de Salta sobre Sol de América de Formosa 2 a 1 con goles de Pablo Alvarenga y Pedro Muné. Mientras que Bruno Di Martino marcó para el elenco formoseño.

En tanto que este sábado, en cancha de Sarmiento de Resistencia, Defensores de Vilelas consiguió su primer triunfo en la categoría al derrotar a Tucumán Central, en duelo de recién ascendidos, 1 a 0 con una conquista de Gonzalo Ríos.

Para este domingo, además del encuentro en Posadas quedó el cruce entre Sarmiento de La Banda y Sarmiento de Resistencia. El partido en la ciudad santiagueña de La Banda dará inicio a las 18 con el arbitraje de César Ceballo.

