Taraguy dejó pasar la oportunidad

Por segundo año consecutivo, Cardenales de Tucumán se convirtió en verdugo de los equipos correntinos de rugby camino al Torneo del Interior B.

El conjunto tucumano se hizo fuerte como local y venció este sábado a Taraguy 38 a 18 en uno de los cruces de Reválida que organizó la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El equipo correntino tuvo un buen primer tiempo pero careció de contundencia para marcar. El scrum funcionó muy bien y sufrió con el line.

Taraguy tuvo varias oportunidades para anotar en la etapa inicial pero errores propios y la defensa tucumana lo hicieron retroceder sin puntos.

Cardenales aprovechó sus chances y se adelantó 14 a 3 al concluir los 40 minutos iniciales.

En el segundo tiempo, Taraguy comenzó mejor sin embargo Cardenales corrigió su scrum y volvió a anotar para distanciarse en el marcador, asegurarse el triunfo y un lugar en el Torneo del Interior B.

Por su parte, Taraguy no pudo clasificar y ahora continuará su actividad en el Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) camino al Regional NEA.

El año pasado, el elenco tucumano le ganó a Aranduroga en la misma instancia para meterse en la competencia nacional.

Perdió Curne

Por la primera fecha del Torneo del Interior A, Curne de Resistencia perdió como visitante a Urú Curé de Río Cuarto, Córdoba, 35 a 10. El campeón del NEA será local el sábado 25 de abril de Estudiantes de Paraná que perdió con Tala RC 34 a 26.

Ganó San Patricio

Por la segunda fecha del Torneo Local de la Urne, San Patricio venció como local a Sixty 47 a 22. De esta manera, el conjunto correntino sumó su segundo triunfo en el certamen de primera división.

El encuentro entre Pay Ubre de Mercedes y Uncaus de Sáenz Peña no se disputó por inconvenientes que tuvo el elenco chaqueño para llegar hasta el interior correntino.

La Urne definirá si el partido se reprograma o Pay Ubre se queda con los puntos en juego.

En tanto que los partidos Taraguy - Aranduroga y Curne - Regatas fueron postergados.

