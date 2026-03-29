Derrota de Boca Unidos en su visita a Mitre

La presentación de Boca Unidos en Posadas terminó con derrota. Este domingo, por la segunda fecha de la Zona 2 del Federal A de fútbol, el equipo correntino fue superado por Mitre 1 a 0. El único gol del partido lo marcó Matías Espíndola, un exaurirrojo, a los 21 minutos del segundo tiempo.

El encuentro disputado en el estadio Ernesto Tito Cucchiaroni de la capital misionera, tuvo un trámite parejo pero Boca Unidos chocó con su falta de efectividad y la buena labor del arquero local Guillermo Bachke.

Para el equipo que conduce técnicamente Lucas Batistuta fue su primera derrota de la temporada, mientras que el elenco misionero sumó su primer triunfo del torneo.

Mitre comenzó mejor el partido, presionó en campo rival y exigió a Luis Ojeda que se encargó de mantener el cero en su arco.

Con el correr de los minutos, Boca Unidos emparejó la lucha en la mitad de la cancha. Con el control de la pelota, llevó peligro el área rival y Saúl Abecasis tuvo la mejor posibilidad para abrir el marcador.

A los 21 minutos del segundo tiempo llegó la apertura del marcador. El centro que envió Álvaro Klusener fue conectado por Espíndola que apareció muy solo dentro del área y mandó la pelota al fondo del arco.

Boca Unidos fue en busca de la paridad. Con los cambios, el equipo correntino se adelantó en el terreno y fue convirtiendo en figura al 1 local.

En Posadas, Boca Unidos formó con Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Julián Fuyana, Ataliva Schweizer y Matías Mbombaj; Tiago Villanueva y Lautaro Ludueña; Claudio Alonso, Daniel “Keko” Villalba y Saúl Abecasis; y Cristian Chávez.

En la próxima fecha (tercera), Boca Unidos será local de Defensores de Vilelas y Mitre visitará a Sarmiento de Resistencia.