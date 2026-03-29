Triunfo de Empedrado que clasificó con puntaje ideal

De manera anticipada y con puntaje ideal, Empedrado se clasificó a los octavos de final del Torneo Provincial de Clubes 2026.

El conjunto azul, dirigido por Víctor Galarza, venció este domingo a Sportivo Corrientes 3 a 1 para asegurarse el primer puesto de la Zona 2.

Después de un primer timepo equilibrado en cancha de Sportivo, las emociones llegaron en el complemento.

A los 10 minutos abrió el marcador para Empedrado Alejandro López con un remate desde afuera del área que pasó por encima del arquero local e ingresó al acro.

A los 24, Franco López estableció la paridad para Sportivo con una gran acción individual. El delantero desairó a un defensor con un “sombrerito”, cuando ingresó al área, desbordó por la izquierda y frente a la salida del arquero remató de manera cruzada.

Empedrado volvió a tomar ventaja a los 31 con otro remate de larga distancia. Esta vez ejecutado por Germán Acuña. Mientras que a los 38, Gonzalo González, con un soberbio remate de tiro libre, puso el 3 a 1 final.

Con la victoria, Empedrado llegó a los 12 puntos en la cima de la Zona 2 y se auguró un lugar en la próxima instancia.

En el otro cotejo del grupo, duelo entre equipos de Ituzaingó, El Decano le ganó a nión 5 a 1.

Cumplida la cuarta fecha, primera de las revanchas, las posiciones quedaron así: Empedrado 12 puntos, Sportivo 6, El Decano 4 y Unión 1.

