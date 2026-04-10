Midón es semifinalista en Brasil

El correntino Lautaro Midón está entre los cuatro mejores del Challenger de Campinas, Brasil, y disputará su tercera semifinal en el ATP Challenger Tour 2026.

Midón (223º en el ránkig de la ATP) consiguió su primer victoria en el circuito profesional sobre el peruano Juan Pablo Varillas (286º). Lo superó 7-6 (6) y 6-4 en uno de los cruces de cuartos de final que se disputaron en las canchas polvo de ladrillo de la Sociedade Hípica de Campinas.

Hasta este encuentro, Midón no le había podido ganar al peruano de 30 años y ex número 60 del mundo en los dos partidos que habían disputado también durante el 2026.

La primera semifinal del Challenger de Campinas, un torneo de categoría 75, se dipustará este sábado desde las 10.30 en el court Joao Lima.

Midón enfrentará al también peruano Gonzalo Bueno (211º), primer preclasificado, que viene de eliminar al argentino Hernán Casanova (428º) en tres sets: 3-6, 6-2 y 7-6 (5).

Para Midón y Bueno (los dos con 22 años[), que confrontaron en varias oportunidades siendo juveniles, será el tercer choque en el circuito profesional. En el 2023, en un M25 de Luján, se impuso el peruano, mientras que en la presente temporada, en el Challenger de Asunción, el triunfo correspondió al correntino.