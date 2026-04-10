Empedrado busca ser el mejor de la fase de grupos

La sexta fecha, última de la fase clasificatoria, del Torneo Provincial de Clubes 2026 de fútbol se disputará este fin de semana con la expectativa de completar todos los clasificados para los octavos de final.

Empedrado y Sportivo, de la capital correntina, ya están clasificados para la siguiente fase y este sábado enfrentarán a los conjuntos de Ituzaingó en el cierre de la Zona 2.

A las 16, Sportivo (9 puntos) recibirá la visita de Unión (1) con el arbitraje de Maximiliano Soler. Mientras que a partir de las 16.30, en el Estadio Municipal de Ituzaingó, Empedrado (15) visitará a El Decano (4) con el arbitraje de Rodrigo Farías.

Empedrado es el único equipo que tiene puntaje ideal. Ganó los cinco partidos que disputó y buscará mantener esa producción para asegurarse la ventaja de localia en todas las instancias eliminatorias que dispute.

Clasificados

Cuando resta una fecha para concluir la etapa clasificatoria, los equipos que ya están clasificados a los octavos de final son:

Zona 1: Lipton.

Zona 2: Empedrado y Sportivo.

Zona 3: Matienzo de Goya.

Zona 5: Barracas y Victoria de Curuzú Cuatiá.

Zona 6: Belgrano de La Cruz y Barraca de Paso de los Libres

Zona 7: Estudiantes de Virasoro.

Zona 8: Comunicaciones de Mercedes.

Programa

El resto de la programación es la siguiente

Sábado 11:

19.00 Villa Calma de Santo Tomé vs. Barraca de Paso de los Libres y 21.00 Victoria de Curuzú Cuatiá vs. Atlas de Sauce,

Domingo 12

16.30 Defensores de San Roque vs. Hogar Hermanos, Centro Estrada de Bella Vista vs. Lipton, Sportivo Santa Lucía vs. Deportivo Concepción de Saladas, Calle Poí de Saladas vs. Matienzo de Goya, Central Goya vs. Berón de Astrada de Esquina, Football de Esquina vs. Huracán de Goya, Panificación de Paso de los Libres vs. Belgrano de Curuzú Cuatiá, San Lorenzo de Monte Caseros vs. Villa del Parque de Mercedes y Comunicaciones de Mercedes vs. Atlético Juan Pujol de Monte Caseros; 17.00 Porá Purajay de Sauce vs. Barracas de Curuzú Cuatiá, Santurtún de Santo Tomé vs. San Alonso de Virasoro y Estudiantes de Virasoro vs. Berón de Astrada.