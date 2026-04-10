Ignacio Espínola Serial compite en el Dominican Open

El seleccionado argentino de taekwondo, con la presencia del correntino Ignacio Espínola Serial, tendrá este fin de semana una nueva competencia internacional de primer nivel.

El Dominican Open, un torneo de Nivel G1 se desarrollará este sábado y domingo en el Pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico “Juan Pablo Duarte” de Santo Domingo, y reunirá a más de 850 competidores de distintos países.

Espínola Serial integra la delegación argentina que es dirigida por Jorge Álvarez y Leandro García.

Las competencias incluirán las modalidades Kyorugui y Poomsae, con actividad en las categorías Senior, Junior, Cadete e Infantil.

En la delegación albiceleste también está el neuquino José Luis Acuña, quien desde hace un tiempo reside en la capital correntina y forma parte del Crismanich Team junto a Espínola Serial.

El equipo argentino se completa con Maia Viñaval (Buenos Aires), María Julia Sepúlveda (Buenos Aires), Brenda Ruiz Díaz (Entre Ríos), Victoria Rivas (Buenos Aires), Santino Policelli (Buenos Aires) y Thiago Corro (Buenos Aires), deportistas que combinan juventud y experiencia en el plano internacional.

El seleccionado argentino llega al Dominican Open tras completar una exigente concentración en México y competencias en Canadá y Estados Unidos.

Para Espínola Serial, la cita en Santo Domingo representa una nueva oportunidad de sumar roce internacional, sumar puntos para el ranking mundial y ajustar detalles para los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

De acuerdo al programa original, Espínola Serial competirá este sábado con el resto de las categorías adultos.