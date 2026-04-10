El Club Córdoba recibe a la 17º Batalla del Puente

La edición 17 de la tradicional “Batalla del Puente” se concretará este sábado, desde las 20 hs., en Club Básquetbol Córdoba.

Con el pesaje y conferencia de prensa en el mediodía del viernes, se abrió la nueva edición que volverá a concentrar lo mejor del MMA regional.

La actividad del viernes se produjo en el bar Tampa (Costanera Sur y Lamadrid) de la ciudad de Corrientes, primer paso de la acción previa de un sábado que propone revalidar títulos y confirmar el momento de varios luchadores destacados del país.

En esta edición, será la primera vez en la historia de la Batalla del Puente donde dos mujeres disputarán el título máximo de la franquicia. Esta pelea central tendrá en escena a Valeria "Foxi" Ibáñez (BlackWater) que peleará ante Oriana “La Dinamita” Fernández (Gimnasio Tony).

Un total de 17 combates en todas las categorías, entre ellas de MMA profesional, semiprofesional y el resto de destacadas peleas de kickboxing reeditarán una velada única para el NEA.

Las peleas de semifondo abrirán la jornada sabatina. El en ámbito profesional, Pablo "El Niño" Flores (BlackWater) se medirá en la jaula ante Alexander Ñañez (Evolución Academy).

En la restante contienda que tendrá un cinturón en juego, Ariel González (MMA Lab) peleará con Gonzalo Manavella (Terrible Team).

En el combate central de kickboxing pro, Matías Ribas (Cobra Kai) combatirá con Darío Ruiz Díaz (Indio Team).

En la jornada de este sábado la venta de entradas quedará exclusivamente en las boleterías del club Córdoba.

