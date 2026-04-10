Boca presentará un equipo alternativo para recibir a Independiente

Boca recibirá este sábado a Independiente, en el que apunta a ser uno de los partidos más interesantes de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, contará con el arbitraje de Andrés Merlos.

Boca llega a este encuentro en medio de una muy buena racha, ya que acumula un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores.

Es gracias a estos buenos resultados que los dirigidos por Claudio Úbeda tienen 20 puntos en la Zona A y están muy cerca de asegurarse la clasificación a los playoffs.

La última actuación del “Xeneize” fue su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde derrotó 1-0 como visitante a la Universidad Católica de Chile.

De cara a el partido frente al “Rojo”, Úbeda podría poner a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como por ejemplo Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez, con el objetivo de que el resto lleguen bien descansados al cruce con Barcelona por Copa Libertadores.

Entre los convocados, no aparece una vez más el goyano Kevin Zenón. En tanto que tampoco está el volante de la selección argentina, Leandro Paredes.

Mientras que si aparecen Exequiel Zeballos y Agustín Marchesín que dejaron atrás diferentes lesiones.

Independiente, por su parte, llega con el ánimo por las nubes luego de ganarle 1-0 a Racing en el “Clásico de Avellaneda” gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos cuando quedaban solo 10 minutos para el final.

Gracias a esta victoria, que le permitió volver a ganarle a su clásico rival como local luego de cinco años, Independiente pudo volver a meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque no debe descuidarse.

Más partidos

La jornada sabatina también contempla estos encuentros:

15.00 Deportivo Riestra vs. Instituto.

15.30 Independiente Rivadavia vs. Argentinos.

17.15 Estudiantes vs. Unión.

21.45 Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas.