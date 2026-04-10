Boca recuperó a Exequiel Zeballos y a Agustín Marchesín para el clásico con Independiente que se jugará mañana a las 19.30. Ambos futbolistas recibieron el alta médica y ya se entrenan a la par del plantel.

El delantero santiagueño dejó atrás un desgarro sufrido ante Newell’s en la tercera fecha y volvería a ser convocado. Según lo evaluado por el cuerpo técnico, podría sumar minutos en el encuentro de este sábado.

En paralelo, Marchesín también superó su lesión y estaría disponible apenas 18 días después de la misma. De confirmarse su regreso, retomaría la titularidad en el arco en lugar de Leandro Brey.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con buen ánimo tras un inicio positivo en la Copa Libertadores. Sin embargo, la principal incógnita pasa por cómo se insertará Zeballos en una formación que parece haber encontrado funcionamiento.

Por otra parte, en Boca también llevaron tranquilidad las situaciones físicas de Miguel Merentiel y Marcelo Weigandt. Ambos presentaban molestias, pero no se confirmaron lesiones y estarían a disposición.

En cuanto a las ausencias, no integrarían la lista Agustín Martegani, sin rodaje en el último año, ni Lucas Janson, relegado tras nuevas incorporaciones. Tampoco sería convocado Kevin Zenón, quien perdió consideración en el equipo.

Con información de TyC Sports.