Aranduroga - San Patricio, lo destacado en el torneo Urne

La tercera fecha del Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se jugará en forma completa este sábado. Todos los partidos darán inicio a las 16.00 hs.

En la ciudad de Corrientes, Aranduroga recibirá a San Patricio. El elenco Cebra cayó de manera contundente en su debut frente a Curne, mientras que tiene postergado su partido de su segunda fecha frente a Taraguy. Por su parte, el rojinegro ganó en sus dos presentaciones y buscará un nuevo triunfo que prácticamente lo clasifique para el Regional NEA y lo mantenga como protagonista del certamen de primera división.

Taraguy, amplio ganador de la primera fecha, se trasladará hasta Sáenz Peña para enfrentar a Uncaus. El cuervo retomó su participación en el torneo Local después de su presentación con derrota frente a Cardenales de Tucumán por la Reválida al Torneo del Interior B.

El elenco chaqueño perdió en la primera fecha y en la segunda no se presentó en Mercedes. El Tribunal de Disciplina de la Urne todavía no tomó una decisión sobre el juego contra Pay Ubre.

Precisamente, el elenco mercedeño visitará a Regatas Resistencia yCurne será local de Sixty.

El Torneo Local se juega a una rueda, todos contra todos, y los seis primeros avanzarán al Regional NEA 2026.