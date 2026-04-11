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Regatas clasificó al Final Four de la Liga Próximo

En la definición del torneo para jugadores U21 también estarán Obras, instituto y La Unión.

Por El Litoral

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 17:38

El Club de Regatas Corrientes tuvo su último compromiso como local en la temporada regular de la Liga Próximo, ex Liga de Desarrollo, con una contundente victoria frente a Olímpico de La Banda 95-59 para meterse en el Final Four y luchará por el título de la temporada.

Por segunda temporada consecutiva Regatas logró su clasificación a la definición del certamen para jugadores U 21 con una soberbia temporada regular, donde ganó 28 encuentros y perdió solo 7, clasificándose de antemano con tres partidos por jugar todavía.

En un partido casi sin equivalencias, Regatas como local tomó una tranquilizadora ventaja de 28-6 en el primer parcial, y yéndose al descanso largo al frente 50-18. Con la diferencia conseguida, Regatas movió el banco y mantuvo la solidez ganando 72-42 el tercer cuarto, y en el último cerrando 95-59 la historia. 

Exequiel Lezcano y Juan Cruz Ferreyra con 14 puntos cada uno fueron los principales goleadores en Regatas.

Además del equipo correntino, Obras Sanitarias, Instituto de Córdoba y La Unión de Formosa aseguraron su lugar en el Final Four del certamen a dos semanas para el cierre de la fase regular, aunque todavía resta definir las posiciones finales que determinarán los respectivos cruces.

El Final Four se disputará en fecha y sede a confirmar, comenzando con las semifinales que enfrentarán a 1º vs 4º y 2º vs 3º. Los ganadores de las semis se verán las caras en la gran final.

El campeón de la temporada pasada fue Riachuelo, que venció a Obras Sanitarias en un Final Four disputado en el Superdomo de La Rioja.

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