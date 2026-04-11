Regatas clasificó al Final Four de la Liga Próximo

El Club de Regatas Corrientes tuvo su último compromiso como local en la temporada regular de la Liga Próximo, ex Liga de Desarrollo, con una contundente victoria frente a Olímpico de La Banda 95-59 para meterse en el Final Four y luchará por el título de la temporada.

Por segunda temporada consecutiva Regatas logró su clasificación a la definición del certamen para jugadores U 21 con una soberbia temporada regular, donde ganó 28 encuentros y perdió solo 7, clasificándose de antemano con tres partidos por jugar todavía.

En un partido casi sin equivalencias, Regatas como local tomó una tranquilizadora ventaja de 28-6 en el primer parcial, y yéndose al descanso largo al frente 50-18. Con la diferencia conseguida, Regatas movió el banco y mantuvo la solidez ganando 72-42 el tercer cuarto, y en el último cerrando 95-59 la historia.

Exequiel Lezcano y Juan Cruz Ferreyra con 14 puntos cada uno fueron los principales goleadores en Regatas.

Además del equipo correntino, Obras Sanitarias, Instituto de Córdoba y La Unión de Formosa aseguraron su lugar en el Final Four del certamen a dos semanas para el cierre de la fase regular, aunque todavía resta definir las posiciones finales que determinarán los respectivos cruces.

El Final Four se disputará en fecha y sede a confirmar, comenzando con las semifinales que enfrentarán a 1º vs 4º y 2º vs 3º. Los ganadores de las semis se verán las caras en la gran final.

El campeón de la temporada pasada fue Riachuelo, que venció a Obras Sanitarias en un Final Four disputado en el Superdomo de La Rioja.